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Названа дата возобновления поездок за границу для россиян 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Названа дата возобновления поездок за границу для россиян
Фото: ТАСС
Россияне смогут начать путешествовать во второй половине августа. Об этом вирусолог Феликс Ершов заявил «Ура.ру».
Ершов, как сообщал «Рамблер», — академик Российской академии наук (РАН), глава отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
По его мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшится к середине августа, если граждане страны будут соблюдать режим самоизоляции.
«После этого границы Российской Федерации откроют, и люди смогут начать путешествовать», — считает ученый.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,8 миллиона человек.
В России число заболевших превысило 177,1 тысячи человек, число выздоровевших — 23,8 тысячи человек, число умерших — 1,6 тысячи человек.
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Комментарии
Общество , ВОЗ , РАН
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