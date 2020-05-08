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«Посмотрел с отвращением»: Познер о передаче Михалкова 

Алиса Селезнёва и ещё 2 20 минут назад
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер заявил, что «с отвращением» посмотрел авторскую программу Никиты Михалкова, посвященную коронавирусу. Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы».
Как писал «Рамблер», ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» рассуждал о возможности чипирования. Он задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению режиссера, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. При этом Генпрокуратура признала фейками новости о коронавирусе и чипировании.
По словам Познера, он посмотрел эту программу Михалкова после того, как услышал, что режиссер «блажит» по поводу пандемии коронавируса.
«Посмотрел с отвращением, потому что там лжи там очень много. Причем надо отдать ему должное, это сделано очень профессионально. Он якобы только задает вопросы, мол, подумайте…А на самом деле дает ответы. И это меня совершенно возмутило», — подчеркнул Познер.
Он высказал мнение, что Михалков сам не верит в эту конспирологическую теорию, однако у него «есть цель совершенно определенная».
«Не просто высказывает здесь свое мнение. Это работа такая, стратегическая даже, я бы сказал», — полагает Познер.
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Общество , Билл Гейтс , Владимир Познер , Никита Михалков , Генпрокуратура РФ , Microsoft , Эхо Москвы
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