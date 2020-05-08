«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова

Как писал «Рамблер», ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» рассуждал о возможности чипирования. Он задался вопросом, зачем основатель Microsoft Билл Гейтс занялся фармакологией. По мнению режиссера, Гейтса интересуют не прививки «в обычном понимании», а чипирование. При этом Генпрокуратура признала фейками новости о коронавирусе и чипировании.

По словам Познера, он посмотрел эту программу Михалкова после того, как услышал, что режиссер «блажит» по поводу пандемии коронавируса.

«Посмотрел с отвращением, потому что там лжи там очень много. Причем надо отдать ему должное, это сделано очень профессионально. Он якобы только задает вопросы, мол, подумайте…А на самом деле дает ответы. И это меня совершенно возмутило», — подчеркнул Познер.

Он высказал мнение, что Михалков сам не верит в эту конспирологическую теорию, однако у него «есть цель совершенно определенная».