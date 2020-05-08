Пенсионерка из Челябинска Маргарита Титова до сих пор бережно хранит пластинку, на которой записан голос ее отца — фронтовика Виктора Трусов. Эту пластинку Виктор записал перед уходом на войну в июне 1941-го года. На пластинке начитаны два послания: для жены и для детей. Виктор погиб на фронте в декабре 1941-го. Его пластинку слушали всегда всей семьей. И аудио-носитель перестал воспроизводиться привычным способом с помощью проигрывателя. Но сейчас послание Виктора удалось оцифровать. "Мне жаль, Тамара, что я не увидел вас и без вас ушел в армию. Но это мой долг. Не упрекай меня".
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
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