Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID

Городская клиническая больница № 52 в Москве оказалась среди лидеров по числу ежедневно выписываемых пациентов с COVID-19. Главный врач Алёна Загребнева связала позитивную статистику с экспериментальной терапией, связанной с уменьшением активности иммунной системы.

По словам Загребневой, ГКБ № 52 стала одной из первых российских клиник, где начали использовать плазму крови переболевших коронавирусом, а также таргетную терапию, которую ранее применяли в лечении ревматологических больных.

По информации «МК», больницу ежедневно покидают 40–50 перенёсших COVID-19.

Терапия, которую мы используем, направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы, поэтому все эти препараты пришли к нам из ревматологии, и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм, — отметила Загребнева в интервью изданию.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в столице увеличилось на 6,7 тысячи за минувшие сутки, достигнув 92,6 тысячи человек. Всего в России около 177 тысяч заболевших COVID-19.