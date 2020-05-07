Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успешный блогер устроилась в больницу, чтобы бороться с COVID 

Ura.Ru 4 часа назад
Блогер устроилась в больницу для борьбы с COVID
Фото: @doctor_zubareva
Блогер, автор книг-бестселлеров о здоровье Наталья Зубарева (3 млн подписчиков) устроилась на работу в одну из столичных клиник, чтобы спасать людей от коронавируса. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
«Я уверена, что каждый из коллег, на моем месте, поступил бы так же. Я доктор, и должна быть там, где мои знания и навыки нужны сейчас больше всего», — заявила Зубарева.
По ее словам, она вышла на работу врачом-терапевтом в одну из городских больниц Москвы, перепрофилированных под лечение Covid-19. Доктор отметила, что в свободное от работы время, она будет находиться в изоляции от семьи.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий Натальи Зубаревой.
Стоит отметить, что по всему миру коронавирусом заразились уже более 90 тысяч врачей и медработников, передает Reuters. Такие данные получены на основе результатов исследований в 30 странах. Как отмечает издание, реальное число заболевших медиков может достигать 200 тысяч.
В России за сутки выявлены более 11 тысяч новых пациентов с COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (+6703), Московской области (+842). Всего на сегодняшний день в России выявлены 177 160 заболевших.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Ura.Ru: последние новости
Журналист Киселев: россияне «не заслужили» послаблений карантина Журналист Киселев: россияне «не заслужили» послаблений карантина Из Белоруссии выслали журналиста «Первого канала». Поводом стал сюжет о коронавирусе Из Белоруссии выслали журналиста «Первого канала». Поводом стал сюжет о коронавирусе Названа категория россиян, которая не боится коронавируса Названа категория россиян, которая не боится коронавируса
Комментарии 11
Общество , Наталья Зубарева , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение