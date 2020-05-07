Блогер устроилась в больницу для борьбы с COVID

Блогер, автор книг-бестселлеров о здоровье Наталья Зубарева (3 млн подписчиков) устроилась на работу в одну из столичных клиник, чтобы спасать людей от коронавируса. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте

«Я уверена, что каждый из коллег, на моем месте, поступил бы так же. Я доктор, и должна быть там, где мои знания и навыки нужны сейчас больше всего», — заявила Зубарева.

По ее словам, она вышла на работу врачом-терапевтом в одну из городских больниц Москвы, перепрофилированных под лечение Covid-19. Доктор отметила, что в свободное от работы время, она будет находиться в изоляции от семьи.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий Натальи Зубаревой.

Стоит отметить, что по всему миру коронавирусом заразились уже более 90 тысяч врачей и медработников, передает Reuters. Такие данные получены на основе результатов исследований в 30 странах. Как отмечает издание, реальное число заболевших медиков может достигать 200 тысяч.

В России за сутки выявлены более 11 тысяч новых пациентов с COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (+6703), Московской области (+842). Всего на сегодняшний день в России выявлены 177 160 заболевших.