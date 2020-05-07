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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 3 часа назад
Россиянам дали совет на время самоизоляции
Фото: ТАСС
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«При режиме повышенной готовности гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности», — добавили в СЭП.
Также отмечается, что ни один нормативно-правовой акт о введении режима повышенной готовности и затрагивающий конституционные права граждан и организаций, не признан судом незаконным. Подчеркивается, что нет никаких законных оснований для несоблюдения режима повышенной готовности в различных субъектах.
«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», — уточнили в ведомстве.
Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая.
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Общество , Росгвардия , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС
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