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В Минздраве дали прогноз по распространению коронавируса в РФ 

News.ru 4 часа назад
Россиянам рассказали о судьбе коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Коронавирусная инфекция может активно распространяться в России до июня. Но жизнь без ограничений вернётся нескоро. Такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.
Представитель ведомства не исключила, что распространение инфекции в стране может продлиться и после июня. Вместе с тем она выразила надежду на то, что принятые меры не дадут COVID-19 циркулировать более 100 дней, после чего он, скорее всего, «займёт свое место среди других», став сезонным, передаёт НСН.
Ранее NEWS.ru писал, что в течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы. Такое мнение высказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).
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Комментарии
Общество , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , ВОЗ
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