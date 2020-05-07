Россиянам рассказали о судьбе коронавируса в РФ

Коронавирусная инфекция может активно распространяться в России до июня. Но жизнь без ограничений вернётся нескоро. Такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Представитель ведомства не исключила, что распространение инфекции в стране может продлиться и после июня. Вместе с тем она выразила надежду на то, что принятые меры не дадут COVID-19 циркулировать более 100 дней, после чего он, скорее всего, «займёт свое место среди других», став сезонным, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение ближайших двух недель стоит ожидать пика по заражению коронавирусом в России. Сначала он наступит в Москве, потом на пиковые значения выйдут регионы. Такое мнение высказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов