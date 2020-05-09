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Стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 26 32 минуты назад
Стартовала всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк»
Фото: РИА Новости
В России 9 мая началась онлайн-акция «Бессмертный полк». Мероприятие впервые проводится в таком формате.
Акция начнется в 11.00 по местному времени каждого российского региона, сообщает «Комсомольская правда».
Участники акции «построены» в движущиеся под песни военных лет колонны. В каждой из них можно наблюдать фотографию участника Великой Отечественной войны и фото его родственника, который и принимает участие в акции в память о героях своей семьи.
Вместе их снимки скреплены георгиевской ленточкой, а под фотографией участника расположена надпись «Я помню! я горжусь!».
Акция проводится в онлайн-формате из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.
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Общество , Другое , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда
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