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Около 2 млн человек зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн» 

ТАСС 8 часов назад
Названо количество участников в «Бессмертном полке — онлайн»
Фото: ТАСС
Около 2 млн граждан подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк — онлайн", которая пройдет в День Победы, сообщил в четверг сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции.
"Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", — заявил Макаров.
По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем, таких "внушительных результатов" удалось достичь в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о проекте.
Макаров отметил, что поскольку традиционно шествие "Бессмертного полка" начиналось в 15 часов, организаторы решили принимать анкеты для участия в онлайн-шествии до 15:00 мск 9 мая. Онлайн-шествие начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11 часов и продлится не один день.
"Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется для того, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками нашего виртуального полка, шагающего по Красной площади", — подчеркнул Макаров.
Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах, на портале "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru и www.polk.press).
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Общество , Сергей Макаров
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