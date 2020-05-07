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Ученые сдвинули сроки конца эпидемии в России на сентябрь 

Мария Иванова и ещё 37 9 часов назад
Ученые сдвинули сроки конца эпидемии в России на сентябрь
Фото: ТАСС
Ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по окончанию эпидемии нового коронавируса в России. Теперь в их модели указано, что эпидемия закончится к 8 сентября.
Как писал «Рамблер», статистическая модель ученых, основанная на официальных данных о количестве зараженных, постоянно обновляется. Ранее она прогнозировала, что эпидемия в России полностью завершится к 20 июля, затем сроки сдвинулись на 7 августа, потом сместились немного назад и снова выросли — до 24 августа.
Также учены скорректировали прогнозы для других стран: в США эпидемия должна сойти на нет к 18 октября вместо 10 октября, в Италии — к 22 октября вместо 15 сентября, в Германии — к 19 августа вместо 16 августа.
В целом пандемия должна завершиться к 31 декабря 2020 года (вместо 21 декабря).
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