Ученые сдвинули сроки конца эпидемии в России на сентябрь 

Ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по окончанию эпидемии нового коронавируса в России . Теперь в их модели указано, что эпидемия закончится к 8 сентября.

Как писал «Рамблер», статистическая модель ученых, основанная на официальных данных о количестве зараженных, постоянно обновляется. Ранее она прогнозировала, что эпидемия в России полностью завершится к 20 июля, затем сроки сдвинулись на 7 августа, потом сместились немного назад и снова выросли — до 24 августа.

Также учены скорректировали прогнозы для других стран: в США эпидемия должна сойти на нет к 18 октября вместо 10 октября, в Италии — к 22 октября вместо 15 сентября, в Германии — к 19 августа вместо 16 августа.

В целом пандемия должна завершиться к 31 декабря 2020 года (вместо 21 декабря).