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Студенту пришлось признаться матери в любви к порно 

Алиса Селезнёва 11 часов назад
Студенту пришлось признаться матери в любви к порно
Фото: depositphotos.com
Студент колледжа с ником kahle13 рассказал в Reddit, что ему пришлось признаться матери в любви к порно, чтобы она не обратилась в полицию. Пост собрал сотни комментариев.
По словам молодого человека, он оформил подписку на премиум-аккаунт на Pornhub, однако забыл вовремя отказаться от нее, и с его счета было списано 42 доллара. Необычная транзакция привлекла внимание его матери, однако пользователь соцсети побоялся все откровенно рассказать.
«Я не мог признаться ей, что не только смотрю порно, но и плачу за него. Теперь она убеждена, что моя банковская информация была украдена, и хочет подать иск о мошенничестве», — рассказал он.
Позднее kahle13 обновил пост и написал, что «понял, что расследование по этому делу может привести к еще большим проблемам», поговорил с матерью и все ей объяснил.
В комментариях к записи пользователи соцсети выступили как с осуждением молодого человека за то, что он тратит деньги на просмотр порно, так и со словами поддержки.
«Рамблер» писал, что ранее профессиональная ассоциация американской порнографии и индустрии развлечений для взрослых Free Speech Coalition порекомендовала производителям порнофильмов на добровольной основе остановить съемки в США и Канаде из-за коронавируса.
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Комментарии 2
Общество
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