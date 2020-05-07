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Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Василий Акимкин заявил, что ярко выраженный пик заболеваемости коронавирусом в России может так и не наступить. Об этом он рассказал «России 24».

По словам Акимкина, принятые в России меры повлияли на ситуацию и позволили сгладить рост кривой заболеваемости, особенно в Москве. Он отметил, что ограничения позволили выиграть две-три недели до пикового роста.

«Поэтому пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным. Мы просто пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно, как кому-то, возможно, хотелось бы увидеть этот яркий пик в один из дней», — объяснил он.

Академик добавил, с каждым днем солнце становится все ярче, уровень инсоляции возрастает и увеличивается поток ультафиолета, который губительно влияет на любые микроорганизмы.

По мнению Акимкина, заболеваемость коронавирусом в Москве и Подмосковье пойдет на спад после майских праздников.

«Стабилизация эпидемиологической ситуации наступит ближе к концу июня-началу июля», — заключил он.