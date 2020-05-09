Онищенко высказался о ношении масок

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Онищенко назвал ношение перчаток на рабочем месте избыточной нормой 

Говорит Москва и ещё 4 1 час назад
С 12 мая средства индивидуальной защиты в Москве станут обязательными.
Они будут необходимы в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и на рабочем месте. Эти меры обязаны соблюдать и депутаты Госдумы на заседаниях.
Первый зампред комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что такая практика на пленарных заседаниях уже проводилась. Он отметил, что не считает обязательным ношение перчаток на собраниях.
«В воскресение все должны будут обследоваться на коронавирус с тем, чтобы получить результат в понедельник. Депутаты уже всю прошлую неделю, когда была пленарная неделя, все три заседания сидели в масках. Что касается перчаток на заседании — это избыточная норма, но кто пожелает — пусть надевает. Я считаю, что не нужно этого делать. Это не тот случай, я же не в общественном транспорте еду».
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введение масочного режима в столице смягчением других ограничений. Как пишет РБК, по его словам, открытие промышленных предприятий и строек увеличит поток людей на улицах и в транспорте, из-за чего возрастет и риск заражения коронавирусом.
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Комментарии 21
Общество , Видео , Медицинские маски , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , РБК , Москва
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