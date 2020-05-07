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Москве скончалась главный врач городской поликлиники номер 180 Юлия Сергеева. Как сообщается на сайте Мосгорздрава, ранее у нее выявили новый коронавирус.

Сергеева 43 дня провела провела на искусственной вентиляции легких и аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Несмотря на это, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью.

Юлия Сергеева проработала врачом более 30 лет, 180-ю поликлинику она возглавила в 2016 году.