В Москве скончалась главный врач городской поликлиники номер 180 Юлия Сергеева. Как сообщается на сайте Мосгорздрава, ранее у нее выявили новый коронавирус.
Сергеева 43 дня провела провела на искусственной вентиляции легких и аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Несмотря на это, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью.
Юлия Сергеева проработала врачом более 30 лет, 180-ю поликлинику она возглавила в 2016 году.
Как писал «Рамблер», за все время в Москве выявили 92 676 пациентов с коронавирусом, 9227 из них выздоровели, 905 скончались.