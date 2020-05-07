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В Челябинские Гитлера назвали героем ВОВ 

Алиса Селезнёва и ещё 15 8 часов назад
В рамках проекта «Имена героев» в Челябинске, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, был размещен черно-белый снимок фюрера Адольфа Гитлера. Организаторы акции принесли свои извинения, сообщает РИА Новости.
По данным издания, проект «Имена героев» был организован торгово-развлекательным комплексом «Космос». Все желающие могли прислать истории своих родственников-ветеранов, проиллюстрировав их фотографиями. Одной из присланных стала история «Владимира Владимировича Сумина», к которой была приложена фотография молодого Гитлера.
«Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст — текст пришел, мы его редактировали и вчера опубликовали. После появившихся комментариев к нему пост удалили», — заявил руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.
Он также принес извинения за произошедшее и заявил, что smm-специалистам из-за инцидента сделаны выговоры, их лишат премий, а в дальнейшем будет решаться вопрос об увольнении.
У организаторов есть электронная почта человека, который прислал историю и фото, на него могут написать заявление в полицию, отметил руководитель отдела рекламы ТРК.
Извинения в связи с инцидентом организаторы принесли и в соцсети «ВКонтакте», подчеркнув, что «просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет историю не про своего предка».
«Именно по этой причине мы не досмотрели — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — говорится в сообщении.
Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы. Он заверил, что парад и остальные мероприятия, которые должны были состояться 9 мая, будут проведены в другие даты в 2020 году.
При этом акцию «Бессмертный полк» решили провести виртуально. Для участия в ней необходимо опубликовать свое фото и снимок родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка» или в соцсетях проекта.
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Общество , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Челябинск
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