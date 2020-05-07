Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса 

Мария Иванова 15 часов назад
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Фото: ТАСС
Профессор факультета биоинженерии МГУ и медицинского центра Лейденского университета Александр Горбаленя заявил, что новым коронавирусом заразились уже миллионы жителей планеты, и, скорее всего, он останется с человечеством навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.
Горбаленя отметил, что 17 лет назад во время эпидемии SARS-CoV заразились всего десять тысяч человек. Тогда удалось выявить всех зараженных, изолировать и прервать эпидемию. С новым коронавирусом это повторить не удалось.
«Даже сейчас у нас очень приблизительное представление о числе инфицированных в мире. Определенно их миллионы», — подчеркнул ученый.
Он отметил, что в странах с хорошими системами здравоохранения эпидемию удается замедлить или даже приостановить благодаря карантину.
В странах, где нет таких возможностей, эпидемии проходят «без существенной задержки», что может привести к устойчивой циркуляции коронавируса.
По мнению Горбалени, похожий путь прошли и старые коронавирусы. Это дает надежду, что даже если SARS-CoV-2 станет еще одним устойчиво циркулирующим вирусом человека, его болезнетворность изменится и он станет не опаснее остальных.
Как писал «Рамблер», к утру 7 мая в мире выявили более 3,7 миллиона зараженных новым коронавирусом. Из них почти 264 тысячи человек скончались, более 1,2 миллиона выздоровели.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Комментарии
Общество , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
Нетрезвая женщина залила газировкой Вечный огонь
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение