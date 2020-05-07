Профессор факультета биоинженерии МГУ и медицинского центра Лейденского университета Александр Горбаленя заявил, что новым коронавирусом заразились уже миллионы жителей планеты, и, скорее всего, он останется с человечеством навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.

Горбаленя отметил, что 17 лет назад во время эпидемии SARS-CoV заразились всего десять тысяч человек. Тогда удалось выявить всех зараженных, изолировать и прервать эпидемию. С новым коронавирусом это повторить не удалось.

«Даже сейчас у нас очень приблизительное представление о числе инфицированных в мире. Определенно их миллионы», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что в странах с хорошими системами здравоохранения эпидемию удается замедлить или даже приостановить благодаря карантину.

В странах, где нет таких возможностей, эпидемии проходят «без существенной задержки», что может привести к устойчивой циркуляции коронавируса.

По мнению Горбалени, похожий путь прошли и старые коронавирусы. Это дает надежду, что даже если SARS-CoV-2 станет еще одним устойчиво циркулирующим вирусом человека, его болезнетворность изменится и он станет не опаснее остальных.

Как писал «Рамблер», к утру 7 мая в мире выявили более 3,7 миллиона зараженных новым коронавирусом. Из них почти 264 тысячи человек скончались, более 1,2 миллиона выздоровели.