Брат Нонны Мордюковой умер от коронавируса

Все новости на карте

Литвинов, как сообщал «Рамблер», работал инженером в московском аэропорту Быково и часто принимал участие в телешоу, посвященных Мордюковой. В ночь на 6 мая, как рассказала его сестра Наталья Катаева , он скончался в возрасте 75 лет. «Комсомольская правда» назвала предварительной причиной смерти Литвинова заражение коронавирусной инфекцией.

«Брат Мордюковой, считают родственники, скорее всего, заразился, когда несколько дней назад ходил в магазин за продуктами. Болезнь протекала очень быстро…» — отмечает издание.

Вчера вечером оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что число людей с положительным результатом на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, скончавшихся в столице, превысило 900, достигнув 905.

В России, согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, а число умерших — 1,5 тысячи человек.