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Брат Мордюковой умер от коронавируса 

Артём Кульша и ещё 2 15 часов назад
Брат Нонны Мордюковой умер от коронавируса
Фото: Александра Гамова/КП
Брат актрисы Нонны Мордюковой Василий Литвинов скончался, возможно, от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Литвинов, как сообщал «Рамблер», работал инженером в московском аэропорту Быково и часто принимал участие в телешоу, посвященных Мордюковой. В ночь на 6 мая, как рассказала его сестра Наталья Катаева, он скончался в возрасте 75 лет. «Комсомольская правда» назвала предварительной причиной смерти Литвинова заражение коронавирусной инфекцией.
«Брат Мордюковой, считают родственники, скорее всего, заразился, когда несколько дней назад ходил в магазин за продуктами. Болезнь протекала очень быстро…» — отмечает издание.
Вчера вечером оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что число людей с положительным результатом на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, скончавшихся в столице, превысило 900, достигнув 905.
В России, согласно последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, а число умерших — 1,5 тысячи человек.
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Общество , Другое , Нонна Мордюкова , Наталья Катаева , Комсомольская правда
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