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Эксперт объяснила падение рождаемости в России нехваткой женщин 

Газета.Ru и ещё 8 21 час назад
Объяснено падение рождаемости в России
Фото: ТАСС
Снижение рождаемости в России может быть связано с тем, что в стране мало женщин, которые родились в конце прошлого века. С таким предположением выступила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елена Егорова.
Согласно последним данным Росстата, в России за первые три месяца 2020 года родилось на 6,1% меньше детей, чем за аналогичный период 2019 года.
По мнению Егоровой, эта статистика объясняется тем, что в России мало женщин.
"Женщин, которые родились в конце 1990-х годов, их просто мало", — цитирует ее РИА "Новости".
Однако эксперт считает, что из-за режима самоизоляции рождаемость в РФ может возрасти, так как женщины могут чаще задумываться о пособиях, которые государство гарантирует в случае появления ребенка. Кроме того, работодатели не уволят беременных еще девять месяцев, а потом три года будут производить им выплаты.
"Но в целом, я не думаю, что самоизоляция как-то серьезно сыграет на повышение или понижение рождаемости", — заключила эксперт.
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Общество , Другое , Социология , Елена Егорова , РИА Новости
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