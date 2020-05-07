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Столичный полицейский рассказал об установках «на протоколы» 

News.ru 23 часа назад
Столичный полицейский рассказал, какие установки даёт их начальство на проверку соблюдения самоизоляции. Никаких планов по протоколам нет, уверяет сотрудник МВД, напротив, полицейских «увещевают» относиться к людям «с пониманием».
Об указаниях от начальства один из сотрудников полиции в Москве рассказал на условиях анонимности. Сотрудники должны высматривать на улицах подозрительных личностей, проверят гастарбайтеров, пишет «МК». Протоколы, уверяет собеседник издания, выписываются только шумным и пьяным компаниям.
К мамам с детьми мы вообще лояльно относимся — дети реально с ума сходят дома, полтора месяца уже сидят, мы тоже это понимаем, — цитирует полицейского издание.
К старикам полицейские тоже подходят, но только якобы для того, чтобы «зафиксировать», что те находятся на улице.
Нам раздали анкеты, мы спрашиваем у пожилого человека имя, отчество, телефон, где проживает. Все это вносится в анкету, человек в ней расписывается. Потом эти анкеты уходят в мэрию, — разъяснил полицейский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что майор полиции и начальник участковых в городе Новосибирск Елена Устинова была отправлена в отставку. Она составила для подчинённых план по штрафам для нарушителей самоизоляции. Свой приказ она разослала по WhatsApp.
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Общество , Видео , Социология , Самоизоляция , Елена Устинова , МВД , Москва
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