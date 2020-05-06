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Познер признался, что хотел покончить с собой 

News.ru 6 мая 2020
Телеведущий Владимир Познер признался, что задумался о самоубийстве после рецидива онкозаболевания, но сумел пережить непростое время.
Познер уточнил, что в 1993 году у него обнаружили рак простаты на ранней стадии. Операция у знаменитого хирурга Патрика Уэлша, правильное питание и спорт помогли справиться с болезнью, поэтому рецидив в 2014 году стал тяжёлым ударом для журналиста.
У меня нашли рак прямой кишки. <…> Это был более тяжёлый случай. Я уже был закалён и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить, — цитирует StarHit интервью Познера.
Звезды, победившие смертельные заболевания
Ведущий Первого канала признался, что его посещали суицидальные мысли, но до планирования самоубийства дело не дошло.
Как писал NEWS.ru, Познер дал интервью украинскому журналисту Александру Гордону и среди прочего дал своё объяснение присоединению Крыма к России.
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Общество , Видео , Крым наш , Самоубийство
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