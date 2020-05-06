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Телеведущий Владимир Познер признался, что задумался о самоубийстве после рецидива онкозаболевания, но сумел пережить непростое время.

Познер уточнил, что в 1993 году у него обнаружили рак простаты на ранней стадии. Операция у знаменитого хирурга Патрика Уэлша, правильное питание и спорт помогли справиться с болезнью, поэтому рецидив в 2014 году стал тяжёлым ударом для журналиста.

У меня нашли рак прямой кишки. <…> Это был более тяжёлый случай. Я уже был закалён и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить, — цитирует StarHit интервью Познера.

Ведущий Первого канала признался, что его посещали суицидальные мысли, но до планирования самоубийства дело не дошло.

Как писал NEWS.ru, Познер дал интервью украинскому журналисту Александру Гордону и среди прочего дал своё объяснение присоединению Крыма к России.