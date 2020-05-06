Васильева озвучила результат теста на коронавирус 

Народная артистка России Татьяна Васильева, обратившаяся в больницу с пневмонией, заявила, что тест на коронавирус у нее оказался отрицательным. Об этом она рассказала ТАСС.
«Пока первый тест [на коронавирус] отрицательный», — пояснила она.
По словам актрисы, коронавирус у нее заподозрили после того, как компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию.
«Сейчас чувствую себя получше, я пью много сложных антибиотиков. Через какое-то время опять нужно делать КТ и сдавать мазки, пока не проявится что-то», — заявила артистка.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. За последние сутки в России выявили 10 559 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 165 929 пациентов, 21 327 из них выздоровели.