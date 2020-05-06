Васильева озвучила результат теста на коронавирус 

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Народная артистка России Татьяна Васильева , обратившаяся в больницу с пневмонией, заявила, что тест на коронавирус у нее оказался отрицательным. Об этом она рассказала ТАСС

«Пока первый тест [на коронавирус] отрицательный», — пояснила она.

По словам актрисы, коронавирус у нее заподозрили после того, как компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию.

«Сейчас чувствую себя получше, я пью много сложных антибиотиков. Через какое-то время опять нужно делать КТ и сдавать мазки, пока не проявится что-то», — заявила артистка.