Умерла Татьяна Паркина

Актриса и певица Татьяна Паркина скончалась в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
В некрологе отмечается, что Татьяна Алексеевна с детства занималась сольным вокалом и в «промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей».
«Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — отмечает Союз кинематографистов.
Зрителям Татьяна Паркина запомнилась по фильмам «Красное и черное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Салон красоты». Особую популярность актрисе принесла роль Марты в фильме «Не могу сказать прощай».
«Рамблер» писал, что ранее в возрасте 93 лет скончалась актриса Инна Макарова, сыгравшая в фильмах «Девчата», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дорогой мой человек», «Высота».