Умерла Татьяна Паркина

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Актриса и певица Татьяна Паркина скончалась в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

В некрологе отмечается, что Татьяна Алексеевна с детства занималась сольным вокалом и в «промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей».

«Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — отмечает Союз кинематографистов.

Зрителям Татьяна Паркина запомнилась по фильмам «Красное и черное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Салон красоты». Особую популярность актрисе принесла роль Марты в фильме «Не могу сказать прощай».