Россияне отказались носить маски 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они думают о введении «масочного режима» по всей России

45% опрошенных не одобрили данную идею.

«Во-первых, организму необходим кислород. Во-вторых, не уверен, что маски защищают от инфекции на все 100%», — подчеркнули они.

Среди участников данного исследования были и те, кто выступил за введение данного режима (34%), но при условии бесплатной раздачи масок всем гражданам.

21% россиян готовы покупать маски в аптеках, лишь бы не заразиться коронавирусом. Ими была одобрена эта идея.

Всего в опросе приняли участие 6426 человек.

Возможность введения обязательного ношения масок на всей территории России обсуждалась в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напомнило, что ранее режим, который предусматривает обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте, такси, магазинах, аптеках и банках, был введен на территории Нижегородской области. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным в Подмосковье, нарушителям грозит штраф.

Как писал «Рамблер», за последние три дня ежедневный прирост пациентов с кронавирусом в России составлял более десяти тысяч человек. За все время наблюдения в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, 19 865 из них выздоровели, 1451 человек скончался.