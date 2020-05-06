Rambler Group запустила онлайн-платформу для помощи медицинскому персоналу 

Rambler Group запустила социальную O2O-платформу (online-to-offline) «Помоги врачу» , в рамках которой будет организована доставка трехразового питания российским медикам, задействованным в лечении больных с COVID-19. Любой человек может перечислить средства тем, кто ежедневно борется с вирусом и спасает жизни. Питание для медицинского персонала, как старшего, так и младшего, будет поставляться из ресторанов и кафе по специально разработанному меню, согласованному с конкретной больницей.

На старте проекта первая адресная помощь будет направлена сотрудникам одной из больниц Московского региона. Список учреждений, которым будет оказываться помощь, будет расширяться по мере участия большего числа пользователей в проекте.

https://dochelp.rambler.ru . Размер взноса не ограничен, для удобства доступны различные варианты оплаты: банковской картой, денежным переводом по реквизитам, через Яндекс. Деньги и Помочь медикам можно здесь:. Размер взноса не ограничен, для удобства доступны различные варианты оплаты: банковской картой, денежным переводом по реквизитам, через Сбербанк Онлайн, «Альфа-Клик», Промсвязьбанк Google Pay. Также есть возможность настроить автоплатеж и помогать медикам на ежемесячной основе.

Поддержка проекта и информирование о платформе будет осуществляться медиаактивами Rambler Group: на портале «Рамблер», в крупнейших федеральных изданиях Lenta.ru, Газета.Ru, «Чемпионат», в рамках медийно-сервисной платформы «Афиша», а также в «Живом Журнале».

Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co:

«Опираясь на опыт зарубежных стран, мы можем прогнозировать выход на плато и постепенное снижение количества случаев госпитализации при COVID-19 в России. Однако при этом медицинский персонал будет по-прежнему испытывать высокую нагрузку. Поэтому мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу. Наш проект — благодарность тем, кто трудится на передовой в эти непростые времена и каждый день спасает жизни. Также, привлекая к сотрудничеству кафе и рестораны, мы планируем оказать поддержку кафе и ресторанам — малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла катастрофический ущерб.

На сегодняшний день аудитория медиаактивов Rambler&Co превышает 66 млн пользователей. Мы круглосуточно информируем людей о ситуации с коронавирусом и хотим объединить всех, кто хочет помочь, с теми, кому эта помощь необходима. Если каждый из наших пользователей пожертвует по одному рублю, мы сможем в течение месяца обеспечивать трехразовым питанием несколько десятков больниц. Rambler Group выделила стартовую сумму для запуска проекта и в рекордно короткие сроки запустила «Помоги врачу» — O2O-платформу, где мы все вместе можем поддержать медицинский персонал. Мы привлекаем к сотрудничеству кафе и рестораны — в особенности представителей малого и среднего бизнеса, которые считают, что могут принять участие в проекте».