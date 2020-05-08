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Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 31 мая 

Мария Иванова и ещё 45 1 час назад
Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 31 мая
Фото: ТАСС
В Подмосковье режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, продлили по 31 мая включительно. Постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Московской области.
В регионе продолжит действовать пропускной режим.
Электронные пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекает 11 мая, продлены до 31 мая.
Кроме того, с 12 мая в области станет обязательным ношение масок в общественных местах. Также гражданам рекомендовано носить перчатки. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф в четыре тысячи рублей.
Как писал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в столице, до 31 мая. С 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.
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Общество , Продлить жизнь , Самоизоляция , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Правительство московской области , Московская область
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