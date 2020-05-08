Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 31 мая 

В регионе продолжит действовать пропускной режим.

Электронные пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекает 11 мая, продлены до 31 мая.

Кроме того, с 12 мая в области станет обязательным ношение масок в общественных местах. Также гражданам рекомендовано носить перчатки. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф в четыре тысячи рублей.