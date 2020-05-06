Коронавируса все больше, самоизоляции все меньше

Число новых заболевших в России уже несколько дней больше 10 тысяч в сутки. При этом даже в Москве, где последние четыре дня выявляют почти по шесть тысяч случаев коронавируса в сутки, индекс самоизоляции, рассчитываемый «Яндексом», упал ниже трех, что значит, что на улице много людей

В России выявлено 10 599 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число заразившихся в стране достигло почти 166 тысяч человек. Таким образом, Россия стала пятой в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Германию

В Москве выявлено 5858 заразившихся. На этом уровне количество новых случаев в столице держится уже четыре дня. Общее число летальных исходов превысило полторы тысячи, выздоровели более 21 тысячи человек.

Индекс самоизоляции «Яндекса» в Москве в полдень 6 мая составлял 2,6 — это значит, что «на улице много людей». До введения пропусков и весь период их работы индекс держался на уровне от 3,2 до 3,4 и опускался ниже трех только 30 апреля: накануне майских праздников люди отправились за город — на выездных магистралях были многокилометровые пробки.

Новые цифры комментирует обозреватель Business FM Андрей Ромашков:

— «Яндекс» считает индекс в среднем за сутки, и понятно, что он выше, чем минимум конкретного дня, есть утренний час пик, есть вечерний и так далее. Поэтому сказать, что он так уж резко упал, мы не можем, хотя 2,7 — это, конечно, тревожный показатель. Сегодня индекс в крупных городах, где «Яндекс» просчитывает его, даже ниже 2, то есть на улицах не просто очень много людей, а, можно сказать, толпы людей, хотя у «Яндекса» нет такой классификации. Понятно, что постепенно все больше и больше людей относятся пренебрежительно к ограничениям, судя по этим данным, и что-то с этим надо делать.

— Может быть, многие люди сегодня впервые вышли после загородного отдыха и это просто машины, а не люди на улицах? Этого-то «Яндекс» не видит.

— Вполне возможно, что это именно так. Как мы видим, в последний день перед выездом всех на дачи индекс резко упал, это был минимум в Москве за весь период самоизоляции. Вероятно, эти люди возвращаются, и поэтому «Яндекс» может их фиксировать как нарушителей карантина. Но мы узнаем об этом только к концу дня, когда «Яндекс» подведет итоги и высчитает средний показатель.

— Что ты можешь сказать про летальность коронавируса? Несмотря на то что каждая смерть — это трагедия, все-таки показатель летальности в России один из самых низких в мире.

— Нужно понимать, что нет данных, которые говорили бы о том, что разные штаммы коронавируса обладают разной летальностью. Поэтому в целом по миру каждый человек, который подхватил вирус, умирает примерно с одинаковой вероятностью. Ты берешь всех, кто умер, и делишь на тех, кого ты выявил и подтвердил у них коронавирус. Чем больше ты готов проверять не только людей с симптомами, как в Италии, но и родственников, коллег или просто людей, обратившихся с небольшим кашлем, тем больше ты выявишь бессимптомных, невидимых носителей, которых, как мы знаем по результатам первых серологических тестов, очень много. Если ты их выявляешь, то у тебя знаменатель дроби летальности — то есть погибших делить на подтвержденные случаи — снижается. Поэтому мы можем использовать оценку летальности как индикатор того, насколько тщательно страна выискивает случаи коронавируса. Накануне общался с немецким вирусологом Юргеном Рокштро, по его оценкам и оценкам его коллег, реальная летальность коронавируса составляет 0,3-0,6%. На основании этого мы можем посчитать некоторый индекс выявляемости больных. Например, если в России сейчас летальность 0,93%, а реальная летальность — примерно половина процента, это значит, что в России недовыявлена примерно половина случаев.