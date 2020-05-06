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Ветеран ВОВ собрала деньги врачам, попав на видео 

Вадим Дроздов 6 мая 2020
97-летняя петербурженка и ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева уже прославилась на весь интернет, запустив свой Youtube-канал. Причина, по которой пенсионерка стала блогером, заключается в желании Зинаиды помочь врачам, заразившимся COVID-19 в ходе профессиональной деятельности. Идея пришла в голову петербурженке, когда она узнала, что так уже делает другой ветеран Второй мировой войны из Великобритании — Том Мур. Первым дело Зинаида записала обращение к Тому, в котором поблагодарила ветерана союзных войск СССР и пообещала сшить и отправить ему шерстяные носки. На данный момент Зинаида Корнева собрала около 1.7 миллионов рублей для врачей.
Общество , Видео , Том Мур
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