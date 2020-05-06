В Крыму выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 32 человек, общее число случаев достигло 160, ситуация плохая и прогрессирует, заявил глава республики Сергей Аксенов

"Ситуация за истекшие сутки плохая, за 5 мая в республике Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции… Ситуация прогрессирует", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщил Аксенов в соцсети "ВКонтакте", 29 из всех случаев выявлены в ходе проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга среди медицинских работников и пациентов Алуштинской городской больницы (24 человека) и инфекционного отделения ФФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА " в Крыму (пять человек). Один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, двое — при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании, сообщил глава региона.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.

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