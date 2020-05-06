В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто 

Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 06.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Благовещенск — 3, Свободный — 3, Шимановск — 2. По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области… нарастающим итогом в Амурской области выявлено 106 случаев новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Выздоровели, по последним данным, 16 человек, они выписаны из больницы, 90 человек проходят лечение.

Обследуют на коронавирус 827 человек — это те, кто был в контакте с заболевшими, 733 человека из них находятся на самоизоляции дома, в изоляторах — 94 человека. Всего на COVID-19 в Приамурье обследованы 16,8 тысячи человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.