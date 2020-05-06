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В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто 

РИА Новости и ещё 4 6 мая 2020
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Фото: Илья Питалев
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 06.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Благовещенск — 3, Свободный — 3, Шимановск — 2. По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области… нарастающим итогом в Амурской области выявлено 106 случаев новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Выздоровели, по последним данным, 16 человек, они выписаны из больницы, 90 человек проходят лечение.
Обследуют на коронавирус 827 человек — это те, кто был в контакте с заболевшими, 733 человека из них находятся на самоизоляции дома, в изоляторах — 94 человека. Всего на COVID-19 в Приамурье обследованы 16,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости регионов , Ситуация в мире , Амурская Область , Благовещенск
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