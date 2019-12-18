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Политика

Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год 

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Фото: РИА Новости
Жители России не смогут уехать из страны на новогодние праздники, если имеют задолженность по штрафам ГИБДД, ЖКХ или банковскому кредиту. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов напомнила Ассоциация туроператоров России.
«Рамблер» писал, что ранее газета «Известия» сообщила о том, что около 25 миллионам россиян может быть запрещен выезд за границу. По данным издания, ФССП не ведет статистику по остальным категориям должников, однако в территориальных органах службы в настоящее время находится 2,5 миллиона исполнительных производств из-за неоплаты услуг ЖКХ и 13,1 миллиона производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД.
В ФССП опровергли информацию о «25 млн невыездных россиян», однако, по данным ведомства, за 10 месяцев 2019 года судебными приставами-исполнителями вынесено почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.
В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что запрет на выезд из страны может быть наложен, если должник «игнорирует решение суда о выплате алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущественного или морального вреда» и сумма задолженности выше 10 тысяч рублей. По другим категориям исполнительных производств порог задолженности составляет 30 тысяч рублей.
При этом, даже если долг будет погашен, мгновенного снятия запрета на выезд не произойдет.
«Временное ограничение на выезд снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу», — отмечается в сообщении.
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Комментарии 3
Общество , Ассоциация туроператоров России , ГИБДД , газета "Известия"
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