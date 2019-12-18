Младенец нашел рак в груди матери

Британка Эми Палмер рассказала, что ей удалось обнаружить опухоль в груди во время кормления своего пятимесячного сына. Об этом сообщает Mirror

Сначала врачи заявили, что это, скорее всего, воспалившийся молочный проток, но дальнейшие анализы подтвердили худшие опасения женщины — опухоль оказалась раком груди.

30-летняя Палмер отметила, что именно ее младший сын «нащупал» комок. Эми прошла интенсивный курс лечения, включающий лампэктомию (секторальная операция на молочной железе), шесть циклов химиотерапии и 18 циклов лучевой терапии.

Затем Палмер, воспитывающая двух сыновей, решила наконец воплотить в жизнь все, о чем мечтала раньше: принять участие в гонке диснеевских принцесс Run to the Magic, прыгнуть с парашютом, пробежать Лондонский марафон и посетить Нью-Йорк.

Девушка пошла на поправку, но врачи говорят, что ей снова и снова придется возвращаться к лечению и делать регулярные уколы.

Как сообщал «Рамблер», ранее 22-летняя американка пожаловалась, что ее лечили от рака груди антибиотиками. По ее словам, сначала врач не верил, что молодая женщина может страдать от онкологического заболевания. Однако позже выяснилось, что ее рак уже распространился на несколько лимфатических узлов и ребро. Девушке провели лампэктомию.