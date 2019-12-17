Актрису из «Угрюм-реки» обманули на два миллиона 

Заслуженная артистка России Валентина Савельева обратилась в полицию, заявив, что представившиеся банковскими работниками мошенники сняли с ее карты почти два миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».
По данным осведомленного источника, Савельев пришла в полицию 4 декабря.
«Женщина рассказала, что несколько дней подряд с 1 по 2 декабря, по телефону общалась с людьми, представившимися сотрудниками банка. Лжебанкиры убеждали пенсионерку в том, что на ее счётах происходят подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные. Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего с ее счетов были сняты 1 950 720 рублей», — пояснил он.
Правоохранитель также отметил, что в полицию актриса пошла не сразу, понадеявшись, что это стандартная процедура банка и ее деньги вернут.
Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего, подчеркнул источник.
«Рамблер» писал, что ранее отец актера из сериала «Кухня» Виктора Хориняка обратился в полицию, после того как перевел мошенникам 452 тысячи рублей в надежде получить прибыль при помощи игры на бирже.