Актрису из «Угрюм-реки» обманули на два миллиона

По данным осведомленного источника, Савельев пришла в полицию 4 декабря.

«Женщина рассказала, что несколько дней подряд с 1 по 2 декабря, по телефону общалась с людьми, представившимися сотрудниками банка. Лжебанкиры убеждали пенсионерку в том, что на ее счётах происходят подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные. Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего с ее счетов были сняты 1 950 720 рублей», — пояснил он.

Правоохранитель также отметил, что в полицию актриса пошла не сразу, понадеявшись, что это стандартная процедура банка и ее деньги вернут.

Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего, подчеркнул источник.

«Рамблер» писал, что ранее отец актера из сериала «Кухня» Виктора Хориняка обратился в полицию, после того как перевел мошенникам 452 тысячи рублей в надежде получить прибыль при помощи игры на бирже.