Умер главный художник театра кукол имени Образцова 

На 82-м году жизни умер главный художник Государственного академического центрального театра кукол (ГАЦТК) им. С. В. Образцова Сергей Алимов, сообщила пресс-служба театра.
«17 декабря 2019 года на 82-м году ушел из жизни главный художник ГАЦТК им. С. В. Образцова Сергей Александрович Алимов», — говорится в сообщении.
Прощание с Алимовым пройдет 19 декабря с 10:00 до 12:00 на Большой сцене театра. Сергей Алимов — народный художник России, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России, лауреат премии Москвы, член Российской академии кинематографических искусств, кавалер Ордена Дружбы.
Среди его работ в театре: «Пиковая дама», «Винни по прозвищу Пух!», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Три поросенка» «Дон Кихот», «Барон Мюнхаузен» и др.