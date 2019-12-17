Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
На нормандском саммите увидели "зеленых человечков"
Украина

Пенсионер построил роскошный дом и поиздевался над молодыми 

Рамблер 52 минуты назад
Пенсионер построил роскошный дом и поиздевался над молодыми
Фото: ТАСС
Английский пенсионер выставил на продажу свой дом в графстве Мерсисайд, стал объектом насмешек, но смог осадить завистников. Об этом сообщает Daily Star.
82-летний Терри Хьюз решил продать свой дом с 12-ю спальнями за 400 тысяч фунтов стерлингов (около 33,5 миллиона рублей). Он сам спроектировал и построил здание более 40 лет назад. В доме, среди прочего, есть бассейн и комната для вечеринок.
Фотографии его дома разошлись по соцсетям, пользователи начали подшучивать над жильем, сравнивая его с борделем, и критикуя за «дешевый вид». Хьюз прочитал комментарии и решил ответить обидчикам.
«К моему удивлению, большинство негативных отзывов написаны людьми, которых я не знаю, и которые, я уверен, ничего не знают обо мне или моем доме. Однако хочу заверить их, что мнения грустных маленьких неудачников не волнуют меня. Я смеюсь над ними по дороге в банк, где я сделаю большой вклад, с нетерпением ожидая моего запоздалого, с трудом заработанного и долгожданного выхода на пенсию», — заявил мужчина.
По его словам, его семья больше обеспокоена тем, в какой из своих многочисленных домов они переедут.
«Может быть, это будет одна из моих вилл в Турции? Моя испанская недвижимость? Или, может быть, я просто выберу одну из своих британских гостиниц?» — порассуждал он.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии дом с двумя спальнями выставили на продажу всего за один фунт стерлингов (около 83 рублей). Дом в графстве Мерсисайд на западе Англии входит в список из 26 жилых зданий, выставленных на торги за бесценок. Еще девять домов находятся в графстве Дарем на севере Англии и вообще не имеют стартовой цены. Подвох заключается в том, что большинство домов заколочены и нуждаются в серьезном ремонте.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Терри Хьюз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия расширила санкции в отношении Украины 8
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 108
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией 108
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»
На нормандском саммите увидели «зеленых человечков» 122
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 633
Видео
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
00:35
Опубликовано видео загрузки МРБ «Ярс» в пусковую установку
Армия
Россия расширила санкции в отношении Украины
00:46
Россия расширила санкции в отношении Украины
Политика
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
00:47
Опубликовано видео со сгоревшем автобусе под Челябинском
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:03
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение