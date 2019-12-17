Пенсионер построил роскошный дом и поиздевался над молодыми

Английский пенсионер выставил на продажу свой дом в графстве Мерсисайд, стал объектом насмешек, но смог осадить завистников. Об этом сообщает Daily Star

82-летний Терри Хьюз решил продать свой дом с 12-ю спальнями за 400 тысяч фунтов стерлингов (около 33,5 миллиона рублей). Он сам спроектировал и построил здание более 40 лет назад. В доме, среди прочего, есть бассейн и комната для вечеринок.

Фотографии его дома разошлись по соцсетям, пользователи начали подшучивать над жильем, сравнивая его с борделем, и критикуя за «дешевый вид». Хьюз прочитал комментарии и решил ответить обидчикам.

«К моему удивлению, большинство негативных отзывов написаны людьми, которых я не знаю, и которые, я уверен, ничего не знают обо мне или моем доме. Однако хочу заверить их, что мнения грустных маленьких неудачников не волнуют меня. Я смеюсь над ними по дороге в банк, где я сделаю большой вклад, с нетерпением ожидая моего запоздалого, с трудом заработанного и долгожданного выхода на пенсию», — заявил мужчина.

По его словам, его семья больше обеспокоена тем, в какой из своих многочисленных домов они переедут.

«Может быть, это будет одна из моих вилл в Турции? Моя испанская недвижимость? Или, может быть, я просто выберу одну из своих британских гостиниц?» — порассуждал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии дом с двумя спальнями выставили на продажу всего за один фунт стерлингов (около 83 рублей). Дом в графстве Мерсисайд на западе Англии входит в список из 26 жилых зданий, выставленных на торги за бесценок. Еще девять домов находятся в графстве Дарем на севере Англии и вообще не имеют стартовой цены. Подвох заключается в том, что большинство домов заколочены и нуждаются в серьезном ремонте.