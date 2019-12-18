В детские сады станет проще записаться 

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования.
Закон определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои «электронные очереди», сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.
Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования.
Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.
«Сегодня «электронные очереди» для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — ранее сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что проект закона разработан во исполнение поручений Президента.