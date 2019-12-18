Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
Происшествия

В детские сады станет проще записаться 

duma.gov.ru
1 час назад
В детские сады станет проще записаться
Фото: duma.gov.ru
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования.
Закон определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои «электронные очереди», сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.
Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования.
Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.
«Сегодня «электронные очереди» для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — ранее сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметив, что проект закона разработан во исполнение поручений Президента.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
duma.gov.ru: последние новости
Депутаты Государственной Думы простились с Юрием Лужковым Депутаты Государственной Думы простились с Юрием Лужковым Как Путин ограничил выезд для экс-сотрудников органов безопасности Как Путин ограничил выезд для экс-сотрудников органов безопасности Принят закон, расширяющий понятие «утилизация отходов» Принят закон, расширяющий понятие «утилизация отходов»
Комментарии
Общество , Законопроекты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына
Отец месяц прожил в палатке рядом с больницей сына
Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки»
Дана Борисова вызвала врачей из-за «ломки»
Назван самый криминальный день года
Назван самый криминальный день года
Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям
Влюбленные воссоединились через 40 лет благодаря соцсетям
Младенец нашел рак в груди матери
Младенец нашел рак в груди матери
Видео
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение