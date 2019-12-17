Предсказания Ванги: россиян обнадежили

Мировой экономический кризис начнется в первой половине 2020 года, но Россия с ним справится. Таково, как сообщает телеканал НТВ, пророчество Ванги.

Ванга — болгарская предсказательница. Она, как сообщал «Рамблер», умерла в 1996 году. На днях в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ ее невестка Здравка Янева рассказала о пророчествах, которые та сделала на 2020 год. По ее словам, Ванга предсказала, что в первой половине будущего года разразится глобальный финансовый кризис.

«Но Россия должна выстоять», — процитировала Янева Вангу.

Кроме того, предсказательница напророчествовала, что в 2020-м солнце, продолжив светить, перестанет греть, и это приведет к природным катаклизмам; в Западной Европе начнутся и будут продолжаться в течение нескольких лет конфликты и беспорядки на религиозной и этнической почве; на Украине произойдут очень серьезные, определяющие события.