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Предсказания Ванги: россиян обнадежили 

Рамблер 2 часа назад
Предсказания Ванги: россиян обнадежили
Фото: Википедия
Мировой экономический кризис начнется в первой половине 2020 года, но Россия с ним справится. Таково, как сообщает телеканал НТВ, пророчество Ванги.
Ванга — болгарская предсказательница. Она, как сообщал «Рамблер», умерла в 1996 году. На днях в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ ее невестка Здравка Янева рассказала о пророчествах, которые та сделала на 2020 год. По ее словам, Ванга предсказала, что в первой половине будущего года разразится глобальный финансовый кризис.
«Но Россия должна выстоять», — процитировала Янева Вангу.
Кроме того, предсказательница напророчествовала, что в 2020-м солнце, продолжив светить, перестанет греть, и это приведет к природным катаклизмам; в Западной Европе начнутся и будут продолжаться в течение нескольких лет конфликты и беспорядки на религиозной и этнической почве; на Украине произойдут очень серьезные, определяющие события.
«Ванга сказала: "В России появится что-то такое. Или это будет новое экономическое чудо. Или это будет что-то духовное. То, что станет основой для развития всего мира"», — рассказал каналу переводчик Ванги Стоян Петров.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , НТВ
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