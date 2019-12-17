Роструд рассказал о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

По словам замглавы ведомства Ивана Шкловца, жители России будут меньше работать благодаря переносу нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

Сокращенные рабочие недели ожидают россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Первой станет двухдневная рабочая неделя после новогодних праздников. Следующая придется на конец февраля и будет связана с празднованием Дня защитника Отечества. Тогда жители России отработают четыре дня вместо пяти — с 25 по 28 февраля.

В марте, благодаря Международному женскому, вторая рабочая неделя также будет четырехдневной. На день меньше придется работать и в конце апреля. Связанно сокращение рабочей недели с празднованием Дни весны и труда.

Благодаря майским праздникам, первая рабочая неделя в мае продлится всего три дня. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.

В июне россиян ждёт праздник по случаю Дня России и сокращение рабочих дней. Однако следующая сокращенная рабочая неделя ожидается лишь в ноябре. Тогда День народного единства разобьет пятидневку на два отрезка с выходным посередине.