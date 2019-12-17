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Криминал

Россия ухудшила позиции в рейтинге равенства полов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Россия ухудшила позиции в рейтинге равенства полов
Фото: РИА Новости
Россия по итогам 2019 года ухудшила позиции в мировом рейтинге гендерного разрыва, опустившись с 75-го на 81-е место, сообщает Всемирный экономический форум.
Всего в рейтинге 153 позиции. Страны ранжируются исходя из доступности разным полам образования, здравоохранения, карьерных перспектив и политических прав. По общему показателю Россию заняла 81-е место, отметив практически идеальную картину в образовании и медицине. Однако по политическим правам Россия занимает только 122-е место, передает телеканал «360».
По результатам 2019 года страной с наиболее выраженным равенством полов в мире считается Исландия. В лидерах также Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Великобритания занимает 21-е место, США — 53-е. Замыкают рейтинг Пакистан, Ирак и Йемен.
В ВЭФ отметили улучшение ситуации с гендерным неравенством в 2019 году, однако, считают эксперты, полностью устранить его получится только через 99,5 лет при сохранении текущих тенденций.
Улучшение общемировой ситуации произошло благодаря появлению большего числа женщин в политике. Они сейчас занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в 2018 году.
Другой проблемной сферой является экономика. Для достижения равенства на этом поприще миру понадобится 257 лет. Это обусловлено стабильным сохранением малого количества женщин на руководящих должностях, медленным ростом зарплаты, доступностью рабочих мест и источников дохода.
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Теги:
Общество , Социология
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