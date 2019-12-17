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Происшествия

Названы самые опасные алкогольные напитки 

Lenta.ru + ещё 2 25 минут назад
Названы самые опасные алкогольные напитки
Фото: ТАСС
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Его слова приводит Daily Mail.
Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.
По словам врача, не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепкий напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.
Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний. Исследователи из Японии изучили клинические данные о 63,2 тысячи больных раком и 63,2 тысячи здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно. Одна стандартизированная единица равна 23 граммам этанола, что эквивалентно 180 миллилитрам саке, 500 миллилитрам пива, 180 миллилитрам вина или 60 миллилитрам виски. Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного.
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