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Происшествия

Какой сегодня праздник 

Рамблер 1 час назад
Какой сегодня праздник
Фото: РИА Новости
17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, День белорусского кино, а также день российских Государственной фельдъегерской службы и Ракетных войск стратегического назначения.
17 декабря было провозглашено Международным днем защиты секс-работников от насилия и жестокости в 2003 году общественной организацией «Сеть организаций по защите прав работников сферы сексуальных услуг».
В Белоруссии 17 декабря — день местного кино. Этот праздник был установлен указом президента Александра Лукашенко в 1994 году в честь 70-летия белорусского кинематографа — 17 декабря 1924-го решением правительства Белорусской ССР было создано управление кинопроизводста «Белгоскино».
17 декабря в России — День Ракетных войск стратегического назначения. В тот же день в 1959-м была учреждена должность главнокомандующего РВСН и образованы органы военного управления ракетными войсками. Кроме того, 17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы — она была создана 17 декабря 1796 года.
В православии 17 декабря — день памяти великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина, а в католицизме — день памяти библейского персонажа Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Иисус Христос , Иоанн Дамаскин , Александр Лукашенко , РВСН
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