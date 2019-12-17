Какой сегодня праздник

17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, День белорусского кино, а также день российских Государственной фельдъегерской службы и Ракетных войск стратегического назначения

17 декабря было провозглашено Международным днем защиты секс-работников от насилия и жестокости в 2003 году общественной организацией «Сеть организаций по защите прав работников сферы сексуальных услуг».

В Белоруссии 17 декабря — день местного кино. Этот праздник был установлен указом президента Александра Лукашенко в 1994 году в честь 70-летия белорусского кинематографа — 17 декабря 1924-го решением правительства Белорусской ССР было создано управление кинопроизводста «Белгоскино».

17 декабря в России — День Ракетных войск стратегического назначения. В тот же день в 1959-м была учреждена должность главнокомандующего РВСН и образованы органы военного управления ракетными войсками. Кроме того, 17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы — она была создана 17 декабря 1796 года.