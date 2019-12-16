Третьяковская галерея объявила планы на 2020 год

Государственная Третьяковская галерея покажет в 2020 году экспозицию "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", выставку-исследование "Это было навсегда. 1968-1985", посвященную эпохе застоя, работы "Корифеев русской графики", современное индийское искусство, проекты "Романтизм. Мечты о свободе" и "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва . Берлин. Париж".

"В основе проекта "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" лежит исследование миров, созданных народным воображением в жанре русских сказок, и авторских интерпретаций современных русских художников. Проходя по залам выставки, зритель вовлекается в интерактивное путешествие по территориям различных стихий и превращается в героя, который исследует сказочные миры", — говорится в сообщении пресс-службы галереи. Выставка пройдет с 22 февраля по 11 мая. В экспозицию будут включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы "Синий суп" и многих других.

В апреле откроется выставка-исследование "Это было навсегда. 1968-1985". Это вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трех исторических периодах: оттепели, застое и перестройке. На выставке будут представлены более 400 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.

Ильи Репина, С 28 мая по 15 ноября в галерее покажут работы "Корифеев русской графики". В экспозицию войдут рисунки Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Ге Валентина Серова и других художников. Также в мае откроется выставка "Никоновы. Три художника", посвященная творчеству мастеров разных поколений — Павла Никонова, Михаила Никонова и Виктории Никоновой.

В начале июня Третьяковка представит выставку "Современное индийское искусство". Как отмечала ранее директор галереи Зельфира Трегулова , работы современных индийских художников впервые будут представлены в России в таком объеме. Среди мастеров — Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура . Всего будет представлено более 50 имен.

Романтизм и "Многообразие / Единство"

Орест Кипренский, Осенью зрители смогут увидеть выставку "Романтизм. Мечты о свободе" — результат сотрудничества Третьяковской галереи и государственных художественных собраний Дрездена. "Более 150 живописных полотен немецких и русских романтиков во всей многогранности раскроют это сложное художественное направление, по-разному проявившее себя в России и Германии. В рамках выставки будут представлены произведения таких известных художников XIX века, как Каспар Давид Фридрих, Карл Густав Карус, Иоганн Овербек, Александр Иванов Карл Брюллов ", — сообщает пресс-служба.

Жанна Кадырова, Эрвин Вурм, Энтони Гормли, Георг Базелиц, Герхард Рихтер. Другой крупный международный проект — выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж", презентация которой прошла в агентстве ТАСС 22 ноября. Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Государственная Третьяковская галерея (11 ноября 2020 — 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет в Берлин, а затем в Париж. Проект представит около 200 работ таких художников, как Ансельм Кифер, Илья Кабаков

Выставка исследует современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивая важность межкультурного диалога в наши дни. Масштабный проект затрагивает такие вопросы, как свобода, достоинство, демократия и уважение, демонстрируя художественную жизнь континента в контексте исторически значимых и актуальных тем, среди которых политическая и личная идентичность, миграция, интеллектуальный ландшафт, гендерные вопросы и равенство, национальность, территория, геополитика и социальные конфликты. Также осенью откроется выставка работ классика отечественного искусства, одного из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька. В экспозицию войдет более 250 графических и живописных произведений.