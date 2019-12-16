Музей Жукова стал филиалом Музея Победы

Музей Жукова в Калужской области стал филиалом Музея Победы. Такой статус он официально получил 16 декабря.

Музей, посвященный жизни и судьбе Полководца Победы, стал третьим филиалом Музея Победы. Он находится в городе Жуков Калужской области. Музей создан в 1960 году. Новое здание, получившее статус Государственного музея Г. К. Жукова приняло первых посетителей 5 мая 1995 года. В экспозиции представлены личные вещи, фотоснимки, официальные бумаги. Часть экспонатов в фонды передал сам маршал, остальное — его родственники, друзья и сослуживцы.

Также представительствами Музея Победы являются Ржевский филиал «Ставка Сталина» в деревне Хорошево Ржевского района Тверской области и Красногорский филиал Музея Победы.

Планируется, что еще одним филиалом Музея Победы станет Ржевский мемориал, строительство которого ведется в Тверской области. Ранее сообщалось, что власти Новгородской области намерены создать в регионе филиал Музея Победы.