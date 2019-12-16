Взялась за ножницы: педагога отстранили от работы

Взялась за ножницы: за что учительницу отстранили от работы

Волгоградской области родители восьмиклассника обвинили учителя русского языка школы №2 Гульнару Мунтаеву в том, что она обрезала подростку челку перед всем классом, доведя его до слез. Педагог уверена, что отрезала лишь «пяток волосинок», потому что они мешали парню учиться, однако родители уже распространили фото школьника с обрезанной челкой в сети и привлекли к разбирательству полицию. По словам директора школы, теперь с ней и педагогом требует встречи «азербайджанская диаспора».

Отдел по образованию администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области запустил проверку по факту инцидента, произошедшему в школе №2. Там учительница русского языка и литературы школы Гульнара Мунтаева отрезала челку восьмикласснику. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В ведомстве добавили, что на время расследования педагог отстранена от своих обязанностей. «Работает комиссия, выясняются все обстоятельства. Ведется работа с мальчиком, родителями, педагогами, а также воспитанниками, которые были на уроке. Помимо муниципальной проверки, проводится внутришкольная служебная проверка», — заявила представитель комитета Марина Сабадаш.

Инцидент произошел 13 декабря — тогда в соцсетях стали распространяться фотографии 14-летнего подростка с криво обрезанной челкой. Под ними было написано, что преподаватель сделала это из-за личной неприязни.

Позже выяснилось, что снимки опубликовали родители парня. «Вот так случилось. Учительница взяла и отрезала челку. Он пришел домой, плакал, до сих пор ходит, переживает. Говорит, опозорила перед всеми прямо в классе.

Поэтому мы и выложили все в интернет, чтобы все знали о том, что случилось», — рассказал отец школьника Илхан Насурлаев порталу V1.ru.

Сама учительницы заявила, что она случайно отрезала подростку «пяток волосинок», а куда делась остальная часть челки, ей неизвестно. «Шел урок русского языка, дети сидели, работали. Я сделала ему замечание, потому что он отвлекался, потом попросила тетрадь на проверку, а заодно обратила внимание на его внешний вид. Он был без школьной формы, в потертых старых джинсах и свитере. Еще и эта челка», — вспомнила Мунтаева.

Она добавила, что у мальчика ярко выраженное косоглазие, а челка еще больше мешала ему смотреть на доску. «Когда он подошел ко мне с рабочей тетрадью, я просто на уровне бровей, у виска, указала ему длину, на которую нужно укоротить челку. Может быть, при этом срезала пяток волосинок», — подчеркнула педагог.

Вернувшись домой, парень рассказал о случившемся родителям, и они вместе пошли в правоохранительные органы , после чего вместе с полицейским отправились на беседу к директору школы. «Первое, что я сказала отцу, когда они пришли в школу, почему они пошли сразу в полицию, а не ко мне. Потом я извинилась, Гульнара Терешевна извинилась. А когда мальчик снял шапку, учительница чуть в обморок не упала и в голос закричала: „Клянусь детьми, я этого не делала“, — рассказала директор учреждения Лидия Авдощенко порталу V1.ru.

После этого преподаватель принесли мусорную урну из своего кабинета — там, по словам директора, действительно было „три волосинки“. В ходе беседы педагоги и семья мальчика помирились.

»По данному факту сотрудники полиции проводили свою внутреннюю проверку. Опрошены представители учебного заведения, мать и ребенок. Претензий мать к учебному заведению и педагогу не имеет. От подачи какого-либо заявления она отказалась. Ребенок никуда не сбегал, никаких ЧП с ним не происходило, все в штатном режиме», — сообщили «Газете.Ru» в главке МВД по Волгоградской области.

Однако из-за распространившейся по соцсети информации в адрес учителя и директора школы начали поступать угрозы. «В итоге у меня сейчас раскалился телефон, азербайджанская диаспора требует встречи со мной, с матерью ребенка.

Уверена, что она не стригла его. После пятого урока он пошел на шестой, все подтверждают, что он и на шестом уроке сидел с челкой. Кому это понадобилось и зачем — неизвестно. Я-то переживу, а вот учительницу жалко. Сидит у меня в кабинете, плачет», — сообщила Авдощенко.

Директор школы предположила, что таким образом родители мальчика хотят отомстить учреждению за то, что за несколько дней до инцидента подростка поставили на профилактический внутришкольный учет за неудовлетворительное поведение и успеваемость.

«Либо ребенок пытался сгладить ситуацию с полицейским, либо же это сделала мать, как будто пытаясь отомстить за то, что ребенка поставили на учет. Я шесть лет его опекала, всегда подсказывала, помогала материально, ходила к нему домой. Может быть, это моя вина в том, что я взяла в руки ножницы и указала длину челки, я себя не оправдываю», — заявила Мунтаева V1.ru.

Директор учреждения подтвердила, что учительница русского языка, которая работает в школе № 2 уже более 10 лет, всегда отличалась успешной работой с детьми. В начале нынешнего учебного года женщина взяла под свое руководство коррекционный класс. «У нее все лапочки и солнышки, все хорошие и замечательные, в классе всегда все в порядке. Мальчишкам советует одеколоны, рубашки, брюки, кормит, советует, одевает», — подчеркнула Авдощенко.

Она добавила, что Мунтаева уделяла 14-летнему парню отдельное внимание, так как в первые дни в этой школе он и вовсе не говорил на русском языке. «Сейчас говорит даже без акцента! И в этом заслуга Гульнары Терешевны. Она его вытягивала, водила по учителям, исправляла, тянула. Что касается челки, она у него выросла настолько, что полностью закрыла глаз. Преподаватель каждый день ему говорила: „Постригись. Я даже денег тебе на это дам“, — рассказала директор.