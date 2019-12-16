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Якутия учредила гранты для общественных инициатив 

ТАСС 1 час назад
Якутия учредила гранты для общественных инициатив
Фото: РИА Новости
Власти Якутии учредили гранты, по которым на проекты общественного развития, поданные через интернет-портал "One Click Якутия", планируют направить в 2020 году около 130 млн рублей. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил в понедельник, выступая с посланием к Государственному собранию республики.
Согласно итогам 2019 года, принятого в регионе как Год консолидации, более 600 тыс. жителей Якутии (треть населения республики) стали участниками 130 проектов. Созданы новые скверы и места досуга, спортивные и детские площадки, проведены освещение и водоснабжение.
"Я принял решение об учреждении грантов Ил Дархана (с якутского переводится как "глава правительства"). В единый фонд будут объединены 20 грантов, которые сейчас находятся в ведении шести министерств. Информационной платформой станет портал "One Click Якутия", через который можно будет подавать заявки, публиковать отчеты. Это повысит открытость и прозрачность грантов, расширит общественный контроль. В 2020 году на гранты Ил Дархана будет направлено 130 млн рублей", — сказал Николаев.
Он также сообщил, что интернет-портал "One Click Якутия" начнет работу до конца года, где жителям будут доступны технологические сервисы контроля состояния воздуха, воды, наблюдения за загрязнением территорий.
Комплексная платформа "One Click Якутия" будет отслеживать при поддержке гражданских активистов экологическую ситуацию в любой точке республики. Также в платформу войдут площадка для краудфандинга и новостная лента, которую планируется сделать бесплатной для жителей арктических районов. После запуска в платформу интегрируют муниципальные сервисы, в частности, уже работающий подобный портал для города Якутска. Портал получил номинацию "Лучшее региональное IT-решение в сфере экологии" во всероссийской премии "Цифровые вершины".
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Теги:
Общество , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия)
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