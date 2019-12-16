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Названы самые востребованные в 2020 году профессии 

ТК «Звезда» + ещё 3 31 минуту назад
Названы самые востребованные в 2020 году профессии
Фото: pixabay.com
По мнению исследователей, в ближайшие годы будет расти спрос на узкопрофильных специалистов.
Рабочие, официанты, повара, курьеры, водители и продавцы — эти массовые профессии в следующем году будут пользоваться на российском рынке наибольшим спросом.
Среди узкоспециализированных профессий названы специалисты в сферах онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.
В исследовании «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда», проведенном сервисом по подбору персонала, сообщается — работодатели пришли к выводу, что в ближайшее время будет расти спрос именно на узкопрофильных работников, передают РИА Новости.
Популярность универсальных специалистов, по прогнозам экспертов, сохранится примерно на 10 лет — такие сотрудники будут выстраивать коммуникации между человеком и роботами.
Говорить о полной замене людей на искусственный интеллект рано, уверены исследователи. Роботов пока нельзя оставить без присмотра.
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Теги:
Общество , Социология , РИА Новости
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