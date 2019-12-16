В России появились «гламурные» роды

России становятся все более популярными «гламурные» роды. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, в случае кесарева сечения роженице надевают перчатки, мать сама вынимает ребенка из живота и прикладывает к груди. Таким образом, она по-настоящему становится первой, кто берет новорожденного на руки.

Термин «гламурное кесарево» прижился как раз из-за использования перчаток, утверждает Буцкая.

В мае сообщалось, что в американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. В декабре 2018 года американка родила девочку по имени Сэйби (Saybie) посредством кесарева сечения, будучи на шестом месяце беременности (23-я неделя). Вес младенца составлял 245 граммов.