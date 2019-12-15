Дарья Донцова в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» рассказала, как трудно ей пришлось, когда ее бросил первый муж.
По ее словам, он просто ушел из дома и исчез навсегда, — сообщает Тeleprogramma.pro.
Почти полвека назад Дарья вышла замуж за Дмитрия Демина, студента МГУ. Отношения не сложились, и они развелись, когда Донцова была беременна.
Ее сын Аркадий — ребенок от Демина. А в один совсем не прекрасный день Дарья осталась совсем одна
«Я была сирота. Мне было не на что жить. Это была катастрофа», — вспоминает писательница.
Однако нужно было как-то выживать, и Дарье пришлось устроиться уборщицей.
«Я мыла туалеты на Киевском вокзале. Потом я мыла туалеты в стоматологии», — рассказывает она.
А ее бывший супруг не то, что не помогал — по словам Донцовой, положение их маленькой семьи какое-то время было настолько аховое, что ей все время хотелось есть, а у ребенка не было даже пальто, — он никогда больше не появился в их жизни.
Как писал «Рамблер», писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, многим из них ей приходится объяснять, как стать счастливыми.