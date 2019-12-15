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Как поделят наследство Юрия Лужкова? 

Рамблер 27 минут назад
Едва отзвучали траурные речи на отпевании экс-мэра столицы в Храме Христа Спасителя, а публику уже интересует вопрос о том. какое наследство оставил Юрий Михайлович и кому оно достанется
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Как известно, подобные вопросы, когда дело касается людей обеспеченных и известных, редко решаются гладко.
Однако, как сообщают СМИ, у бывшего градоначальника всего одна квартира на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, построенном в 1913 году.
Да, большая и дорогая, но одна. Стоимость этого жилья площадью 450 квадратных метров составляет 600 миллионов рублей.
Недалеко от Калининграда у Лужкова выстроен агропромышленный комплекс по выращиванию зерновых культур. После смерти его владельца он перейдет в руки Тимура Шогенова, директора комплекса и помощника Юрия Михайловича, — рассказывает СтарХит.
Пасека в Калужской области — еще одно детище бывшего мэра — прибыльной не была, это было скорее предприятие для удовольствия и благотворительности — в зависимости от сбора, мед раздаривался областным детским садам.
Лужков также был президентом регионального общественного фонда помощи школе и детскому саду сельского поселения «Деревня Романово». Его совладельцами являются Александр Голубев и Владимир Ресин.
Как ранее писал «Рамблер», мэр, спортсмен и пчеловод — таким запомнился миллионам москвичей Юрий Лужков, человек необыкновенно яркий, талантливый и самобытный, возглавлявший Москву целых 18 лет!
С его именем навсегда связаны: МКАД, многоуровневые парковки, восстановление храма Христа Спасителя, мемориальный комплекс и Парк Победы на Поклонной горе, строительство небоскребов Москва-Сити и многое другое.
Комментарии 6 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Видео , Владимир Ресин , Александр Голубев , Иисус Христос , Юрий Лужков , StarHit
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