Как поделят наследство Юрия Лужкова?

Едва отзвучали траурные речи на отпевании экс-мэра столицы в Храме Христа Спасителя, а публику уже интересует вопрос о том. какое наследство оставил Юрий Михайлович и кому оно достанется

Как известно, подобные вопросы, когда дело касается людей обеспеченных и известных, редко решаются гладко.

Однако, как сообщают СМИ, у бывшего градоначальника всего одна квартира на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, построенном в 1913 году.

Да, большая и дорогая, но одна. Стоимость этого жилья площадью 450 квадратных метров составляет 600 миллионов рублей.

Недалеко от Калининграда у Лужкова выстроен агропромышленный комплекс по выращиванию зерновых культур. После смерти его владельца он перейдет в руки Тимура Шогенова, директора комплекса и помощника Юрия Михайловича, — рассказывает СтарХит.

Пасека в Калужской области — еще одно детище бывшего мэра — прибыльной не была, это было скорее предприятие для удовольствия и благотворительности — в зависимости от сбора, мед раздаривался областным детским садам.

Владимир Ресин. Лужков также был президентом регионального общественного фонда помощи школе и детскому саду сельского поселения «Деревня Романово». Его совладельцами являются Александр Голубев

Как ранее писал «Рамблер», мэр, спортсмен и пчеловод — таким запомнился миллионам москвичей Юрий Лужков, человек необыкновенно яркий, талантливый и самобытный, возглавлявший Москву целых 18 лет!