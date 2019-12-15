Умер Михаил Ненашев

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Тимура Шафира. Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на секретаря Союза журналистов России

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России — самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

По словам Шафира, причины смерти Ненашева устанавливаются.

Ненашев занимал пост министра печати и информации СССР с июля по ноябрь 1991 года. Также он в разные годы был председателем Гостелерадио СССР, возглавлял Госкомитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также был главным редактором газеты «Советская Россия».

Он является заслуженным работником культуры России, доктором исторических наук. Ненашев написал более 30 книг.