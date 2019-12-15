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В России вспоминают погибших журналистов 

Вести.Ru 1 час назад
В России вспоминают погибших журналистов
Фото: Вести.Ru
В России в воскресенье отмечается день памяти журналистов, которые погибли при исполнении обязанностей. Он был учреждён в 1991 году в память о событиях в Югославии, где погибли двое наших коллег.
Самым трагичным для российского профессионального сообщества стал 2014 год. В тот год на юго-востоке Украины были убиты фотокорреспондент агентства "Россия Сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян и сотрудники ВГТРК — Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно награждены орденом Мужества, напоминает телеканал "Россия 24".
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Теги:
Общество , Анатолий Клян , Антон Волошин , Андрей Стенин , Игорь Корнелюк , РИА Новости , ВГТРК
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